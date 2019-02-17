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Волочкова сделала скандальное признание о Собчак 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова сделала скандальные заявление о телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что Волочкова решила рассказать о Собчак после того, как узнала, что была невольной героиней эфира на одном федеральном канале, где ее обсуждала телеведущая.
По словам балерины, Собчак любит скандалы, уже 15 лет пытается поднять свой рейтинг за счет разных медийных лиц и "убого" садится на шпагат.
"Ей этот шпагат не дает покоя, как и вся моя карьера балетная", — добавила Волочкова.
Также балерина напомнила, что не уводила у Собчак жениха. По ее словам, когда-то давно мать Собчак Людмила Нарусова сама попросила ее спасти дочь от этого мужчины, и она помогла.
"Она потерянный человек, мне ее жаль и хочется пожелать ей мудрости, покоя и благоразумия", — заключила Волочкова.
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