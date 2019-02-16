Ужасная правда: признание матери Децла на Первом канале

Мать рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказала о последнем разговоре с сыном. В студии программы «Эксклюзив» на Первом канале она заявила, что причиной смерти артиста, скончавшегося в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске , могло стать перенапряжение.

Мать рэпера Кирилла Толмацкого, наиболее известного под псевдонимом Децл, Ирина побывала на программе «Экслюзив» на Первом канале. В студии женщина рассказала ранее неизвестные подробности из жизни и смерти музыканта, скончавшегося на 36-м году жизни в ночь на 3 февраля. По словам матери артиста, причиной смерти могло стать перенапряжение.

«Перенагрузки. Он много работал. Записал за последние полгода два альбома. Он как-то жаловался, что «мама, у меня болит рука, нога». Я предлагала сходить к врачу, а он говорит — нет, это невралгия, много работы», — заявила Толмацкая.

По ее мнению, предположения о якобы совершенном суициде следует считать глупостью. Она отметила, что исполнитель не думал о смерти, так как «у него было много планов». Кроме того, родственница опровергла версию, что причиной смерти Децла могли стать запрещенные вещества.

«Я разговаривала со следователем, и он сказал, что в крови наркотиков не обнаружено», — подчеркнула мать рэпера.

В ходе беседы ведущий программы Дмитрий Борисов затронул тему отношений Децла с его родным отцом, продюсером Александром Толмацким. Долгое время в СМИ ходили слухи о том, что еще в далеких 2000-х между ними случился конфликт. Тогда артист решил заняться карьерой самостоятельно, переформатировал свой образ и выпустил в 2004 году альбом «a. k. a. Le Truk», все песни для которого сочинил сам, без помощи музыкантов своей прошлой команды.

По словам матери усопшего, близкие действительно не общались друг с другом последние 15 лет. Она призналась, что между отцом и сыном были разногласия касательно взглядов на жизнь и творчество. В то же время женщина отметила, что Кирилл всегда любил Толмацкого-старшего, несмотря на ссоры.

«Кирилл хотел донести свое, свой смысл, а Саша [Александр Толмацкий, отец — «Газета.Ru»] говорил, что это — некоммерческое», — поведала мать Децла.

По ее словам, она на протяжении двух лет пыталась помочь супругу и сыну найти компромисс, однако в результате конфликт привел к разрыву отношений. Женщина пояснила, что в основе всех противоречий лежало то, что «Кирилл — был более духовный» человек в отличие от отца, который, как отметила Толмацкая, — «более материальный».

Среди тех, кто стремился наладить отношения между родственниками, оказалась российская певица Ирина Салтыкова . По ее словам, Толмацкий-старший пытался найти с сыном «общий язык», но ничего не выходило. Исполнительница якобы призывала и Кирилла общаться с отцом, но Децл отказывался говорить на эту тему.

Мать музыканта также рассказала, что изначально была против его музыкальной карьеры. Толмацкая подчеркнула, что всегда мечтала, чтобы ее сын стал дипломатом. По ее словам, когда Кириллу исполнилось 13 лет, она заставила его уехать учиться в Швейцарию, хотя сам он протестовал против этого.

Рэпер Децл скончался в ночь 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, артист почувствовал себя плохо сразу после концерта и умер из-за проблем с сердцем.

В тот же день директор музыканта Павел Беленец, говоря о трагедии, подчеркнул, что перед последним выходом на сцену Толмацкий на здоровье не жаловался.

«Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная — это остановка сердца. После выступления в Ижевске он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала «скорая» в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло. — цитирует его RT.

— Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. Кирилл никогда не жаловался на здоровье, всегда чувствовал себя хорошо и выглядел соответственно».

Некоторые пользователи сети, узнав о кончине известного артиста, предположили, что причиной смерти могли стать наркотики. Однако, как сообщило издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, запрещенных веществ в организме Децла обнаружено не было.