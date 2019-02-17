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«Это настоящее испытание»: Гагарина призналась, что ей тяжело дается покорение Китая 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Российская певица Полина Гагарина, решившая покорить Китай, призналась своим русскоязычным фанатам в Instagram, что это дается не так-то просто. Самым сложным для звезды оказался график и жизнь сразу на две страны, поскольку в России у нее также запланировано большое шоу, к которому нужно готовиться.
«В таком графике я не работала никогда… для меня это настоящее испытание! Каждую неделю я летаю в Китай. Возвращаясь в Москву, я продолжаю готовиться к своему шоу 30 марта в Мегаспорте», — написала Гагарина.
Она также поблагодарила поклонников за поддержку, которая в это время ей нужна как никогда.
Певица рассказала, что свободное время, которого у нее сейчас очень мало, она проводит со своими родными. Гагарина написала, что все время скучает по семье и детям. Напомним, что до этого Гагарина была вынуждена перенести часть концертов из-за неожиданного успеха в Китае. Последнее время она постоянно рассказывает о занятиях китайским и публикует фотографии из Поднебесной.
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Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Китай
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