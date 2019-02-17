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Участники «Чайфа» потеряли гитары 

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Участники группы «Чайф» Владимир Шахрин и Владимир Бегунов заявили о пропаже гитар после перелета из Москвы в Екатеринбург. В столице у музыкантов были гастроли, сообщается на странице коллектива в Facebook.
«Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — отмечается в посте.
Позже запись дополнили: инструменты нашлись. «UPD Вернулись верные подруги! Все в порядке, в целости и сохранности!» — написали участники «Чайфа».
Группа «Чайф» была основана в 1985 году. В дискографии коллектива 18 студийных альбомов. Последняя пластинка под названием «Теория струн» вышла в 2017-м.
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Шоу-бизнес , Владимир Шахрин , Владимир Бегунов , Аэропорт Шереметьево , Екатеринбург , Москва
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