Участники «Чайфа» потеряли гитары

«Гитары Шахрина и Бегунова не прилетели в Екатеринбург. Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов», — отмечается в посте.

Позже запись дополнили: инструменты нашлись. «UPD Вернулись верные подруги! Все в порядке, в целости и сохранности!» — написали участники «Чайфа».

Группа «Чайф» была основана в 1985 году. В дискографии коллектива 18 студийных альбомов. Последняя пластинка под названием «Теория струн» вышла в 2017-м.