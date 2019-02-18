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Продюсер «Орла и решки» обвинила ведущую Жанну Бадоеву во лжи 

Lenta.ru + ещё 3 34 минуты назад
Фото: кадр видео
Продюсер Нателла Крапивина назвала ложью заявление телеведущей Жанны Бадоевой о том, что она якобы создала формат шоу «Орел и решка». Видеообращение «Вся правда об Орле и Решке!» доступно на YouTube-канале проекта.
По словам Крапивиной, многих людей, знакомых с реальным положением дел, вывело из себя интервью Бадоевой в телепередаче «Вечерний Ургант». 15 февраля в эфире Первого канала ведущая заявила, что является автором идеи «Орла и решки».
«Жанна ничего об этом не знает, потому что Жанна никогда не принимала участие в создании "Орла и решки", а была всего-навсего приглашенной ведущей», — заявила Крапивина.
Настоящими авторами проекта продюсер назвала Елену и Евгения Синельниковых, которые предложили ей сценарий, где была идея подбрасывания монетки ведущими. Она уточнила, что это был один из множества предложенных ими синопсисов, в который она согласилась вложиться. Идеи, поступавшие от Бадоевой до создания проекта, Крапивина назвала бесперспективными.
Уход Бадоевой из шоу Крапивина назвала положительным эпизодом в его истории. Она обратила внимание на то, что программа подарила шоу-бизнесу целую плеяду талантливых ведущих.
В финале обращения Крапивина пожелала Бадоевой успехов и популярных проектов. «Чтобы ей никогда не приходилось присваивать себе чужие успехи», — заключила она.
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