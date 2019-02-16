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Мать Децла рассказала о конфликте с сыном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая рассказала, что была против его карьеры певца и заставляла его учиться. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
"Я хотела, чтобы мой сын был дипломатом", — заявила Ирина Толмацкая.
Она пояснила, что не хотела, чтобы сын занимался музыкой и была против его карьеры и гастролей.
По ее словам, когда Децлу было 13 лет, она заставила его уехать учиться в Швейцарию, хотя он не хотел покидать дом.
Ранее сообщалось, что женщина решилась на откровение только после похорон сына.
Децл скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля. Смерть наступила сразу после частной вечеринки, где выступал артист.
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