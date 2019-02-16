Лоза ответил Шнурову 

Певец Юрий Лоза прокомментировал посвященные ему стихи лидера музыкальной группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Лоза признался, что стихи эти не читал, тем более что стихами их и не считает, но польщен, что к 65 удостоился таких посвящений, однако, считая себя поэтом, «не поэту» отвечать не намерен, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Почему я, поэт, должен отвечать не поэту. Что вы думаете, что я опущусь до его языка и тоже начну материться, и с ним полемизировать. Давайте, ещё какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что должен отвечать ему своими стихами. Собака лает, ветер носит, такая пословица в России есть. Ну, смешно. Просто уровень разный», — сказал он.
Шнуров у себя в аккаунте в Instagram высмеял певца Юрия Лозу за любовь к комментированию. Незадолго до этого Лоза отреагировал на скандал с украинской и советской актрисой Адой Роговцевой после ее предложения украинцам изолироваться от россиян. Лоза заявил, что Роговцева пожилая женщина, поэтому ее заявления не стоит воспринимать всерьез.
Шнуров отозвался на эти слова:
— А народу всё роса от бога,
Хоть им ссы в их умные глаза.
Мы не ждали, но пришла подмога,
Комментатором всего вдруг стал Лоза!
Растолкует, он как есть — культура.
Чистый мыслями, как белый лист.
По любым вопросам вездесущий Юра
Замечательно большой специалист!
И как прежде он на маленьком плоту,
Регулярно поставляет *** [ерунду].
Да и я такой же *** [рифмоплёт],
Только чуть размером больше плот.