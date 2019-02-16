Анастасия Волочкова призналась, что пыталась спасти Собчак от наркозависимости

Балерина откровенно рассказала о своих отношениях с телеведущей.

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак когда-то считались лучшими подругами, однако сейчас их отношения испорчены, кажется, бесповоротно. Как считает балерина, ее экс-приятельница попросту завидует ее успешной карьере и идеальной физической форме, и пользуется ее громким именем, чтобы вновь и вновь привлекать внимание к собственной персоне.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Анастасия откровенно рассказала о конфликте с Ксенией. Многие уверены, что подруги рассорились из-за жениха Вячеслава, которого Волочкова увела у Собчак, но, по словам балерины, ситуация была совершенно иная. Когда-то в свою квартиру на Фонтанке ее пригласила Людмила Нарусова и лично попросила спасти дочь.

В то время Ксения не жила вместе с Вячеславом, она состояла в отношениях с мужчиной по имени Умар. Сожитель плохо влиял на светскую тусовщицу, подсадив ее на спиртное и запрещенные вещества. Чтобы вернуть ее к нормальной жизни, Анастасия и Вячеслав должны были по просьбе матери Собчак появиться на публике вместе.

«План был такой: мы со Славой должны были встретиться и выпить вина, чтобы вызвать у Ксюши хоть какую-то ревность, чтобы она вернулась к нормальному поведению. Мне сделать это было несложно», — признается Волочкова.

Балерина не уточнила, помог ли Ксении этот шаг избавиться от наркозависимости и пристрастия к спиртному. Артистка отметила, что теперь ее бывшая подруга продолжает использовать ту давнюю ситуацию против нее.