Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя

Обвиненного в подкупе Друзя высмеяли на шоу «Вечерний Ургант»

Магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя высмеяли в эфире шоу «Вечерний Ургант» на фоне скандала с возможным подкупом с целью наживы. По словам соведущего передачи Александра Гудкова, Друзь не пришел на развлекательную программу, так как заранее «узнал ответы на все вопросы».

Магистра интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, оказавшегося в центре скандала с возможным подкупом организаторов викторины «Кто хочет стать миллионером?», высмеяли в эфире развлекательной программы «Вечерний Ургант». В рамках постоянной рубрики шоу «Могли прийти, но не пришли» соведущий Ивана Урганта Александр Гудков пошутил, что Друзь мог стать гостем их передачи, однако «как-то узнал ответы на все вопросы».

Ранее стало известно, что 63-летний рекордсмен российской версии «Что? Где? Когда?» по числу проведенных игр (почти 100) и главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, сообщивший о возможном мошенничестве Друзя, были отстранены от участия в шоу руководством Первого канала.

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю.

В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», — подчеркнули на телеканале.

По словам Наталии Стеценко, генерального директора компании «Игра-ТВ» и почетного президента Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», скандальный инцидент с участием Друзя и Бера (к слову, также являющегося игроком спортивной версии «ЧГК») отбросил тень на репутацию всего интеллектуального клуба.

«Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу. Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Александр играет с 1981 года, 38 лет, и никогда не был замечен ни в чем подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан.

Но поскольку тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, Магистр будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок», — сказала соавтор и первый редактор игры «Что? Где? Когда?».

Резонансный инцидент, напомним, стал достоянием общественности в начале текущей недели, когда Бер публично обвинил Друзя в попытке подкупа с целью наживы. Согласно главреду «Кто хочет стать миллионером?», Александр пытался заранее узнать вопросы викторины, предложив телевизионщику часть денежного выигрыша в случае победы. В качестве доказательства Бер опубликовал аудиозапись разговора с Друзем, в ходе которого магистр «ЧГК» как минимум не возмутился из-за слов Ильи о возможном обмане.

Скандальный выпуск программы, что примечательно, вышел в эфир еще в конце прошлого года, тогда как отсняли его и вовсе осенью. Друзю, боровшемуся за денежный приз вместе с коллегой по «Что? Где? Когда?» Виктором Сидневым (согласно Беру, последний был на 99,99% не в курсе ситуации), удалось дойти до финального вопроса, на который участники дали неправильный ответ — и в итоге забрали 200 тысяч рублей, так называемую «несгораемую сумму».

Отвечая на обвинения Бера, Александр подтвердил, что на предоставленной Ильей аудиозаписи действительно звучит его голос. В то же время он подчеркнул, что главред «Кто хочет стать миллионером?» значительно переврал произошедшее.

По словам Друзя, он был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, но принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек». Сиднев при этом якобы знал о готовящемся обмане.