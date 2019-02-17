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Шнуров и Лоза поспорили из-за украинской актрисы 

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Фото: @shnurovs / Instagram
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и музыкант Юрий Лоза поспорили в соцсетях из-за того, что Лоза раскритиковал заявление народной артистки СССР Ады Роговцевой об изоляции украинцев от россиян.
16 февраля Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте стихотворение, в котором назвал Лозу «вездесущим комментатором». Он отметил, что Лоза высказывает свое мнение по любым вопросам, даже если не разбирается в теме.
А народу все роса от бога, Хоть им ссы в их умные глаза. Мы не ждали, но пришла подмога, Комментатором всего вдруг стал Лоза! Растолкует, он как есть — культура. Чистый мыслями, как белый лист. По любым вопросам вездесущий Юра Замечательно большой специалист! И как прежде он на маленьком плоту Регулярно поставляет *** (чепуху).
Так Шнуров прокомментировал заявление Лозы по поводу интервью советской и украинской актрисы Ады Роговцевой, в котором та раскритиковала российскую ментальность. Лоза призвал не реагировать на слова артистки, поскольку она «уже старенькая» и с нее «нечего спрашивать».
15 февраля Роговцева заявила, что Россия всегда относилась к Украине очень снисходительно. По ее словам, россияне считают украинцев «вымышленным народом», а украинский язык «придуманным». «Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — сказала она.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Ада Роговцева
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