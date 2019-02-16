Сергей Шнуров сочинил стихотворение про Юрия Лозу

Сергей Шнуров сочинил новое стихотворение, посвященное Юрию Лозе в связи с его высказываниями в адрес народной артистки СССР Ады Роговцевой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 16 Фев 2019 в 12:54 PST Инцидент начался с высказываний Роговцевой в адрес россиян. Актриса выступила с критикой менталитета граждан России. Она призвала украинских граждан изолироваться от соседей, ведь они, по словам Ады, всегда относились к украинцам снисходительно и считали их «вымышленным народом».

Кроме того, Роговцева неодобрительно высказалась о привычке россиян считать Крым своей территорией.

Юрий Лоза отреагировал на заявление народной артистки СССР именно снисходительно. Он отметил, что Ада уже достаточно пожилая женщина, и потому ее слова не стоит воспринимать слишком серьезно.

Теперь в обсуждение вопроса включился Сергей Шнуров. В своем стихотворении, опубликованном в Instagram, он саркастически называет Лозу «большим специалистом» «по любым вопросам» и отмечает, что тот «регулярно поставляет» нелепости и чепуху.

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