После стиха о Бере и Друзе Шнур взялся за Лозу

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте между главным редактором передачи "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и знатоком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем. Ранее Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя — перед съемками программы в ноябре 2018 года Друзь якобы предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

Друзь опроверг данную информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы. Знаток также не исключил обращения в суд. И Бера, и Друзя отстранили от участия в соответствующих передачах на неопределенный срок.

По словам Шнура, "знатоки на букву М делают на всем бабосы", а Бер, "замутив не одну подставу" и потопив Друзя, "пошел ко дну" и сам. Стихотворение музыкант разместил в своем "Инстаграме".

Отреагировал лидер группы "Ленинград" и на высказывание коллеги-музыканта Юрия Лозы по поводу украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой . В ответ на ее призыв к украинцам "изолировать себя" от россиян, так как их не переучить и не переговорить, Лоза призвал с пониманием отнестись к этому, учитывая возраст актрисы — ей 81 год.