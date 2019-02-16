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После стиха о Бере и Друзе Шнур взялся за Лозу 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press
Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте между главным редактором передачи "Кто хочет стать миллионером?" Ильей Бером и знатоком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем. Ранее Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя — перед съемками программы в ноябре 2018 года Друзь якобы предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.
Друзь опроверг данную информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы. Знаток также не исключил обращения в суд. И Бера, и Друзя отстранили от участия в соответствующих передачах на неопределенный срок.
По словам Шнура, "знатоки на букву М делают на всем бабосы", а Бер, "замутив не одну подставу" и потопив Друзя, "пошел ко дну" и сам. Стихотворение музыкант разместил в своем "Инстаграме".
Отреагировал лидер группы "Ленинград" и на высказывание коллеги-музыканта Юрия Лозы по поводу украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой. В ответ на ее призыв к украинцам "изолировать себя" от россиян, так как их не переучить и не переговорить, Лоза призвал с пониманием отнестись к этому, учитывая возраст актрисы — ей 81 год.
"Мы не ждали, но пришла подмога, комментатором всего вдруг стал Лоза!" — отметил Сергей Шунров. "Вездесущий Юра", по словам Шнура, "замечательно большой специалист" по любым вопросам. И если в стихотворении об истории с Ильей Бером и Александром Друзем музыкант ухитрился обойтись без мата, Юрию Лозе так уже не повезло.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Ада Роговцева
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