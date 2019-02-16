Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев

Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод. Женщина, подвергшаяся избиению со стороны артиста, рассказала, что была вынуждена мириться с его характером ради ребенка.

Супруга российского актера и телеведущего Марата Башарова Елизавета Шевыркова объявила о разводе. В своем инстаграме женщина рассказала подробности их расставания, а также подтвердила слухи об избиении, появившиеся в прессе в конце прошлого года.

«Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо», — написала Елизавета.

По ее словам, она до последнего надеялась, что Башаров сможет измениться и стать лучше ради их ребенка Марселя , но ожидания не оправдались.

«Я верила в человека, верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Но увы», — призналась Шевыркова.

Она отметила, что долго не решалась уйти от мужа, так как старалась не верить слухам. «Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры», — посетовала она.

В то же время женщина заявила, что в их жизни с Маратом было много «хороших» моментов. Елизавета подчеркнула, что они с бывшим мужем постараются сохранить дружеские отношения ради сына.

«Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения», — заключила она.

Судя по комментариям под публикацией в инстаграме, многие пользователи соцсети встали на защиту Шевырковой, отметив, что женщина приняла правильное решение уйти от мужа.

«Стыдно должно быть ему, а не вам!», «Лучше сейчас, зачем продолжать терпеть насилие», — написали подписчики Елизаветы.

В начале февраля Марат Башаров в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ впервые прокомментировал слухи касательно избиения его супруги. По данным StarHit, телеведущий заявил, что они с женой вместе читают новости и смеются над ними.

«Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят», — сказал тогда артист.

Кроме того, 44-летний актер подчеркнул, что если бы он действительно поднял руку на молодую супругу, то она бы не стала принимать участие в съемках ролика в поддержку выхода фильма о шоу «Битва экстрасенсов».

В конце декабря прошлого года брат Елизаветы Федор Шевырков подтвердил информацию о побоях, сообщив, что его сестра была вынуждена обратиться в медучреждение после полученных травм. Согласно СМИ, жена Башарова провела со своей матерью в медучреждении всю ночь. У нее был сломан нос, и врачи оказали ей первую помощь.

По словам родственника, до этого телеведущий уже поднимал руку на супругу, но семья предпочла не афишировать предыдущий случай из-за недавно родившегося сына Марселя. Он рассказал, что первый инцидент произошел еще в 2017 году, когда Шевыркова обратилась за помощью к медикам из-за травмы руки.

«Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!» — рассказал Шевырков.

Впервые телеведущий попал в центр внимания из-за своего буйного нрава в 2014 году. Тогда он нанес своей второй супруге Екатерине Архаровой травмы головы, а также сломал нос. Несмотря на то, что Башаров сумел избежать уголовного наказания, многие коллеги и известные личности, включая заслуженного тренера России Татьяну Тарасову , осудили его поведение.

Спустя некоторое время актер принес извинения Екатерине и пожалел, что «не оправдал надежд». Несмотря на весь резонанс Архарова в тот момент решила не подавать в суд на артиста, пожалев его.

«Ему грозил срок до пяти лет лишения свободы, — рассказывала Архарова. — Все справки и доказательства до сих пор находятся у моего адвоката. Но я сжалилась, в первую очередь из-за маленькой Амели (дочь актера от Елизаветы Круцко. — «Газета.Ru»), она часто гостила у нас. Девочке тогда было всего десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

Однако Екатерине вскоре пришлось пожалеть о своем решении. Два года назад Башаров отверг все обвинения и заявил, что не избивал свою супругу.