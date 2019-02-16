Супруга Марата Башарова объявила о расставании с мужем

В конце декабря 2018 года стало известно, что Марат Башаров сломал нос своей второй супруге Елизавете Шевырковой, которая летом 2016-го родила ему сына Марселя. Тогда отмечалось, что это уже не первый случай рукоприкладства Башарова в этом браке. Но Елизавета никогда не писала на мужа заявления в полицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova) 16 Фев 2019 в 12:06 PST Скандальный инцидент актер не комментировал и делал вид, что в его семье все хорошо. Но несколько минут назад Елизавета сделала признание в своем Instagram. Супруга Башарова сообщила, что она была сильно влюблена в актера и отказывалась верить слухам. Когда же она поняла, какой муж, она боялась уйти и испытывала чувство стыда.

Есть вещи о которых не хочется рассказывать… Потому что это не повод для гордости и радости. Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100%, что такого просто не может быть… Я верила в человека. Не может быть, чтобы у этой медали было две стороны. Но увы… Позже я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить.

Супруга Башарова сообщила, что она ждала какой-то реакции от мужа, но так и не получила ее. В итоге Елизавета решила поставить точку в отношениях.

Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо.

Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры.

Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь, что мы сохраним хорошие, дружеские отношения, — написала Елизавета. (прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

Напомним, Марат Башаров — дважды папа. В 2004 году у него родилась дочь Амели. А в июле 2016-го у актера появился сын Марсель. К слову, в своем Instagram Елизавета сообщала подписчикам, что она дома культивирует авторитет отца, а также супруга Башарова заявляла, что муж присутствовал на родах.

Я из тех Мам, которые культивируют понятие отца… Я с первого дня после рождения говорила Марселю: «Это Папа, па — па…». Мне очень хотелось, чтобы они были близки друг к другу. Мой муж присутствовал на родах, и как мне кажется это в них обоих породило безумную связь.

Отметим, что с предыдущей супругой Екатериной Архаровой актер расстался также из-за его рукоприкладства.