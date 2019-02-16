Подписчики одобрили жёсткий стих Шнурова про Друзя

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на новое стихотворение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова , которое он посвятил магистру игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю.

Большинство комментаторов поддержали мнение артиста и раскритиковали участников конфликта.

«Как это мерзко и низко… Друзь сел в лужу!», — написала пользователь sekretnaya.

Также подписчики Шнурова «прошлись по „Первому каналу“, заявив, что он наконец-то показал своё лицо и назвали его позорищем.

Однако некоторые комментаторы решили указать певцу на его собственные недостатки.

»Ты сам вопрос хоть один отгадай, пьянь!», — написал zeyfert.

При этом пользователи отметили, что скорее всего Друзя «оболгали».

Ранее News.ru сообщал, что в своём стихотворении лидер группы «Ленинград» написал про то, как знатоки «делают на всём бабосы, / А компьютер просто так, / Данные в себя грузя. / Оказался не простак / Бер и потопил Друзя». При этом Шнуров нелестно отозвался и о редакторе телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?».