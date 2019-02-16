Собчак отреагировала на каминг-аут Виторгана

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «каминг-аут» супруга Максима Виторгана . Обсуждая якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию мужа, светская львица взяла на себя вину за произошедшее с мужчиной.

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на «каминг-аут» супруга Максима Виторгана. Комментируя запись актера под полуобнаженной фотографией коллеги Павла Деревянко , светская львица взяла на себя вину за якобы нетрадиционную сексуальную ориентацию мужа.

«Довела мужика», — призналась Ксения у себя в телеграме.

Напомним, что сенсационное признание Виторган сделал посредством инстаграма, откровенно высказавшись о пикантном снимке актера Деревянко.

«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!», — написал артист Павлу, передает издание «Дни.Ru».

«Каминг-аут», согласно СМИ, Максим совершил на фоне «дерзких измен» известной супруги. Скандал с участием Собчак, Виторгана и режиссера Константина Богомолова , которого в прессе называют возможным любовником экс-кандидата в президенты России, разгорелся в середине января, когда общественность узнала о драке мужчин в центре Москвы . Подробно об инциденте рассказал один из посетителей кафе, около которого и произошла стычка.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — поведал очевидец в интервью «Пятому каналу».

Согласно его словам, охрана заведения знала о факте драки, но не препятствовала ей, в результате чего Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Немногим позднее косвенно подтвердил достоверность слухов СМИ и сам режиссер, сообщивший о переломе носа.

«Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля «преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», — написал он в своем инстаграме.

Спустя несколько дней — когда слухи о скором разводе Виторгана и Собчак буквально заполонили интернет — о личной жизни откровенно высказалась уже сама Ксения, ставшая главной героиней шоу «Эксклюзив». В эфире Первого канала телеведущая, в частности, заявила, что Максим навсегда останется для нее близким человеком. Также Ксения выразила мнение, что любая женщина — как и мужчины — имеет право спать и жить с тем, с кем она хочет.

«У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит, он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то значит, мы ее последними словами обзываем», — заметила светская львица.

Согласно СМИ, Собчак и Виторган — уже после инцидента с дракой в центре Москвы — вместе посетили модную выставку в Париже. Об этом рассказала одна из посетительниц арт-проекта DAU, на котором якобы и были замечены предполагаемые любовники.

«Каково было мое удивление, когда обнаружила, что прямо рядом со мной сидит Собчак, а с ней — Богомолов. И по всему было понятно, что они — пара. Искра между ними, глаза горят у обоих, никого не замечают. Кстати, с носом у Константина все было уже в порядке. Видимо, Виторган не так уж и приложился. Сфотографировала бы голубков, но на входе всех просили сдать мобильники», — приводит слова женщины «СтарХит».

А уже на этой неделе достоянием общественности стал еще один факт, косвенно указывающий на близкую связь телеведущей и театрального режиссера: по информации прессы, Собчак сыграла эпизодическую роль в многосерийном эротическом триллере Богомолова. В «Содержанках», дебютном сериале Константина, ей якобы досталась роль редактора модного журнала. Проект, который расскажет о том, как «человеческие отношения меняются под воздействием очень больших денег», дебютирует на экранах в марте.