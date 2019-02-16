Самбурская рассказала, как ее избивал отец

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что в детстве ее избивал отец, а мать, видя это, ничего не делала, пишет Starhit

По словам 31-летней актрисы, ее избивали, а когда она пыталась сопротивляться, то ее били еще сильнее.

"Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издавала какой-то звук, и он перестал", — поделилась Самбурская.

Она отметила, что с детства ей пришлось "выживать", так как отношения с родителями совсем не складывались. Когда-то давно Самбурская пыталась помириться с семьей, но видела лишь безразличие, поэтому оставила эту задумку.

"Они меня не любили, и я сейчас плачу им тем же самым", — добавила Самбурская.

Ранее сообщалось, что Самбурская оставила без крыши над головой экс-подругу и дочь звезды "Кадетства".