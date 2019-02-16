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Самбурская рассказала, как ее избивал отец 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Актриса Настасья Самбурская рассказала, что в детстве ее избивал отец, а мать, видя это, ничего не делала, пишет Starhit.
По словам 31-летней актрисы, ее избивали, а когда она пыталась сопротивляться, то ее били еще сильнее.
"Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издавала какой-то звук, и он перестал", — поделилась Самбурская.
Она отметила, что с детства ей пришлось "выживать", так как отношения с родителями совсем не складывались. Когда-то давно Самбурская пыталась помириться с семьей, но видела лишь безразличие, поэтому оставила эту задумку.
"Они меня не любили, и я сейчас плачу им тем же самым", — добавила Самбурская.
Ранее сообщалось, что Самбурская оставила без крыши над головой экс-подругу и дочь звезды "Кадетства".
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