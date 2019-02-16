Шнуров посвятил стих Друзю и Беру

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвящённое скандалу с магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзём и редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильёй Бером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 15 Фев 2019 в 1:19 PST В стихотворении, выложенном в Instagram, артист написал про то, как знатоки «делают на всём бабосы, / А компьютер просто так, / Данные в себя грузя. / Оказался не простак / Бер и потопил Друзя».

При этом Шнуров нелестно отозвался и о про редактора телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?», назвав поступок Бера «подставой», за что «и сам пошёл ко дну». Он заключил, чтобы можно знать ответы на все вопросы, но быть плохим человеком.

Как сообщал News.ru, Илья Бер публично заявил, что Александр Друзь пытался получить правильные ответы на вопросы игры в игре «Кто хочет стать миллионером?», а взамен предложил часть выигрыша. Тот, в свою очередь, подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, но утверждает, что предложение исходило от Бера. Оба она отстранены на неопределённый срок от участия в телевизионных съёмках.