Непристойные шашни Собчак уже опротивели

Например, скандальный блогер Лена Миро , и раньше не испытывающая особой приязни к Собчак, была крайне возмущена ее поведением. По ее мнению, гламурная ведущая "человек непорядочный, а потому ей свойственны шашни за спиной того, кому она клялась в вечной любви и верности".

Того же мнения придерживается актриса телеканала "Россия 1" Кристина Ануфриева . Звезда отмечает, что Ксения — это плохой пример для подражания.

"Я полностью поддерживаю Миро и считаю, что замужняя женщина не должна изменять мужу, тем более публичная личность. Мне кажется, что сегодня разрушается институт семьи и многие невольно берут пример с публичных личностей. Семьи разрушаются и в итоге страдают все. И если прошла любовь, то нужно сначала разойтись, а потом строить новые отношения. А так это выглядит просто непристойно для женщины и для мужчины тоже. Я за честность в отношениях и в любви", — отметила Ануфриева в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Напомним, что в конце 2018 года в Сети поползли слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Якобы гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позже в СМИ появилась новость о том, что Виторган напал на соперника и разбил ему нос.