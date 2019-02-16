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Непристойные шашни Собчак уже опротивели 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Стараниями прессы непростую ситуацию в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана вот уже несколько месяцев обсуждает вся страна. Слухи об интрижке теледивы с режиссером Константином Богомоловым настроили некоторых известных личностей против Ксении, более того, подобные выходки уже всем опротивели.
Например, скандальный блогер Лена Миро, и раньше не испытывающая особой приязни к Собчак, была крайне возмущена ее поведением. По ее мнению, гламурная ведущая "человек непорядочный, а потому ей свойственны шашни за спиной того, кому она клялась в вечной любви и верности".
Того же мнения придерживается актриса телеканала "Россия 1" Кристина Ануфриева. Звезда отмечает, что Ксения — это плохой пример для подражания.
"Я полностью поддерживаю Миро и считаю, что замужняя женщина не должна изменять мужу, тем более публичная личность. Мне кажется, что сегодня разрушается институт семьи и многие невольно берут пример с публичных личностей. Семьи разрушаются и в итоге страдают все. И если прошла любовь, то нужно сначала разойтись, а потом строить новые отношения. А так это выглядит просто непристойно для женщины и для мужчины тоже. Я за честность в отношениях и в любви", — отметила Ануфриева в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Напомним, что в конце 2018 года в Сети поползли слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Якобы гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позже в СМИ появилась новость о том, что Виторган напал на соперника и разбил ему нос.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Кристина Ануфриева , Ксения Собчак , Лена Миро
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