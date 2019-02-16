Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс совершил вынужденную посадку 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Warner Bros. Television
Частный самолет американской актрисы Дженнифер Энистон совершил вынужденную посадку в аэропорте Онтарио. Об этом сообщает TMZ.
Как отмечается, на борту направлявшегося в Мексику самолета находились 12 женщин, среди них были Кортни Кокс и Молли Киммел. Они собирались на вечернику по случаю дня рождения Энистон. Из-за проблем с шиной или колесом было принято решение о совершении вынужденной посадки. Перед приземлением воздушному судну пришлось несколько часов кружить над аэропортом для того, чтобы сбросить топливо. Никто не пострадал, для находящихся на борту вызвали еще один самолет.
Ранее сообщалось, что Брэда Питта заметили на дне рождения Дженнифер Энистон.
Газета.Ru: последние новости
Ургант высмеял обвиненного в подкупе Друзя Собчак взяла на себя вину за каминг-аут Виторгана Лоза отреагировал на заявление посоветовшей "изолироваться" от россиян артистки
Шоу-бизнес , Брэд Питт , Дженнифер Энистон , Кортни Кокс , Мексика
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение