Певица Рита Дакота вмешалась в конфликт подруги с Водонаевой

Певица Рита Дакота вмешалась в конфликт между бывшей участницей «Дома-2» Аленой Водонаевой и ее подругой Айзой Анохиной

Они поссорились из-за скандальных сообщений Ксении Бородиной , которые Анохина получила от Водонаевой, а потом отправила обратно Бородиной.

По словам звезды «Дома-2», Анохина изменила аудиосообщения, чтобы дискредитировать Водонаеву. Анохина назвала обвинения ложью и пригрозила опубликовать некий компромат.

Певица Рита Дакота заступилась за свою подругу. Она утверждает, что смонтировать сообщения невозможно. Дакота написала, что Анохина могла бы легко выиграть суд, но посоветовала ей просто не нервничать, сообщает «Дни.ру».