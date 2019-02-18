Баста извинился за слова о пенсиях после обзора BadComedian на «Клубаре»

Рэпер Василий Вакуленко , более известный как Баста, опубликовал в Instagram видео с извинениями по поводу поддержки повышения пенсионного возраста в России . Музыкант отметил, что изменил свое мнение после обзора блогера BadComedian ( Евгений Баженов ) на его фильм «Газгольдер. Клубаре».

Баста поведал, что обсудил с Баженовым его обзор.

«Я хочу принести свои искренние извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе, озвученная мной на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в сентябре», — заявил рэпер, добавив, что ему не стоило высказываться на эту тему, «не разобравшись в важных нюансах».

Баста объяснил, что сформировал мнение, прочитав «несколько статей с недостоверными, искаженными данными». Он не уточнил, о каких статьях идет речь. Вакуленко подчеркнул, что «не поддерживает реформу и считает ее большой ошибкой». Музыкант завершил свою речь словами о том, что ему «всегда хватало мужества признавать свои ошибки».

На вышеупомянутой пресс-конференции рэпер сказал, что «повышение пенсионного возраста это, увы, мера необходимая». В обзоре BadComedian на «Газгольдер. Клубаре», вышедшем на YouTube 15 февраля, блогер указал на «расхождение в образах» Басты в кинокартине и на пресс-конференции — в фильме артист якобы ставит себя в оппозицию властям, а при журналистах поддерживает ее.

Вышедший в октябре 2018 года «Газгольдер. Клубаре» рассказывает историю промоутера Артура, который намерен построить модный ночной клуб «Клубаре». При этом у главного героя возникают серьезные проблемы с полицией, финансами и злоупотреблением наркотиками. Баста появился в камео и выступил композитором ленты.