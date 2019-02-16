«Смешно и грустно»: вернувшуюся от гуманоидов Катю Лель раскусили

Известный журналист Антон Беккужев объяснил фантастические рассказы певицы. По его мнению, таким образом Катя Лель хочет вернуть былую славу.

"Сюрреализм попыток Кати Лель разжечь тлеющую популярность с новой силой выглядит и смешно, и грустно одновременно", — заявил "Дни.ру" Беккужев. "Когда об артисте почти не пишет пресса, а новые хиты не выходят уже добрый десяток лет, в ход идут любые возможные способы, чтобы напомнить о себе", — считает журналист.

Он напомнил, что пик популярности Кати Лель пришелся на середину 2000-х годов, когда вся страна распевала ее хиты "Муси-Пуси" и "Джага-Джага".

"За последние же лет десять вряд ли кто-то из нас сможет вспомнить хоть сколько-нибудь запоминающиеся песни артистки. При этом амбиции Лель поражают масштабом — этой весной подзабытая публикой певица планирует собрать концерт в московском Крокус Сити Холле", — отметил Беккужев.

Журналист убежден, что для того, чтобы продать хотя бы половину билетов, Кате Лель пришлось прибегать к экстренным мерам.

"Увы, но пиарщики исполнительницы не нашли более адекватного способа возвращения блондинки в СМИ, как создание мнимой истории о "встрече" Кати с инопланетянами. Думаю, на заголовки с данной легендой в различных интернет-изданиях не кликнул только ленивый", — полагает Антон Беккужев.

Журналист констатировал, что главная цель певицы достигнута — аудитория снова вспомнила о 44-летней Кате Лель.

"Но вот оправдывает ли цель средства? И повысит ли смоделированный пиар-ход популярность Екатерины именно как артистки? Не думаю", — считает собеседник "Дни.ру".

Он добавил, что новых хитов у исполнительницы пока так и не появилось.

"Однако, кто знает, может быть, совсем скоро Лель представит нам свежий трек про инопланетян. Тогда у нелепой легенды про общение певицы с НЛО появится хоть сколько-нибудь логичное объяснение", — заключил Антон Беккужев.

Действительно ли журналист раскусил звезду или у историй Кати Лель с инопланетянами есть другое объяснение, пока сказать однозначно нельзя.

Напомним, ранее певица заявляла, что побывала в юности на космическом корабле гуманоидов и общалась с ними. Катя Лель уверяла, что представители внеземной цивилизации забрали у нее для изучения зубы и обещали за ней вернуться.