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Отец Децла рассказал о предчувствии сына 

Рамблер + ещё 30 38 минут назад
Рэпер Децл «предчувствовал» свою смерть, заявил в своем инстаграме его отец Александр Толмацкий.
35-летний Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в результате остановки сердца.
Накануне его отец, продюсер Александр Толмацкий, опубликовал в своем инстаграме отрывок из клипа сына на песню «Бог есть».
«И снова я в храме самопознания —
Чистосердечные признания,
Слова раскаяния,
Но только для себя.
Перехожу из этого мира в иной,
И только Бог со мной», — поет рэпер.
По мнению Толмацкого-старшего, после смерти сына он начал переслушивать его песни и пересматривать интервью, и все больше и больше начинает верить, что Децл «совершенно точно что-то знал или предчувствовал».
Примерно через неделю после смерти Децла пользователи социальных сетей заподозрили, что «что-то знал или предчувствовал» о его смерти юморист Александр Ревва, пошутивший о ней еще 15 лет назад, будучи игроком команды КВН.
«Вечеринка у Децла дома.
Пришли почтить память ребята со всего района», — перепел он знаменитую песню Толмацкого-младшего.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий , Александр Ревва
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