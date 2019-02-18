Отец Децла рассказал о предчувствии сына

Рэпер Децл «предчувствовал» свою смерть, заявил в своем инстаграме его отец Александр Толмацкий.

35-летний Кирилл Толмацкий , более известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался 3 февраля в результате остановки сердца.

Накануне его отец, продюсер Александр Толмацкий, опубликовал в своем инстаграме отрывок из клипа сына на песню «Бог есть».

«И снова я в храме самопознания —

Чистосердечные признания,

Слова раскаяния,

Но только для себя.

Перехожу из этого мира в иной,

И только Бог со мной», — поет рэпер.

По мнению Толмацкого-старшего, после смерти сына он начал переслушивать его песни и пересматривать интервью, и все больше и больше начинает верить, что Децл «совершенно точно что-то знал или предчувствовал».

Примерно через неделю после смерти Децла пользователи социальных сетей заподозрили, что «что-то знал или предчувствовал» о его смерти юморист Александр Ревва , пошутивший о ней еще 15 лет назад, будучи игроком команды КВН.

«Вечеринка у Децла дома.