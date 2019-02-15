Представитель Друзя назвала обвинения в подкупе провокацией

Александра Григоренко, которая является менеджером Александра Друзя, считает скандал с подкупом главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Бера провокацией. По её словам, Друзь — самый честный представитель игры «Что? Где? Когда?», и члены клуба это прекрасно понимают.

«Все члены интеллектуального клуба Друзя Nontrivial Club, которые его знают много лет, как один говорят, что не верят в это, что это провокация. Это известные люди, среди которых, например, есть актеры театра Ленсовета, писатели, сценаристы, люди искусства, бизнесмены», — рассказала Григоренко порталу «Интерфакс».

Напомним, скандал произошёл между главным редактором шоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильёй Бером и знатоком «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. По словам Бера, Друзь пытался перед игрой выяснить ответы на вопросы, а взамен обещал поделиться выигрышем. Сам Друзь заявляет, что всё было наоборот, и это Бер первый предложил сделку.