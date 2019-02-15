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Вассерман и Новиков отреагировали на ситуацию с Друзем 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Звезда интеллектуальных игр журналист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал конфликт между главным редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.
По его словам, подобные конфликты уже случались в американских аналогах российских интеллектуальных передач.
«Всей игровой тусовке известно, что несколько десятилетий назад в парочке американских передач по интеллектуальным играм были похожие моменты. Причем речь шла не о попытках распилить призовой бюджет, а о том, чтобы зажечь новые звезды. (…) Но все довольно быстро всплыло», — сказал Вассерман «Московскому комсомольцу».
По его словам, и игрокам, и организаторам игр не выгодны подобные утечки.
«Я не могу себе представить, чтобы хоть Друзь, хоть Бер полезли нарушать правила, особенно когда на кону стоит сумма хотя и большая, но не такая, чтобы человеку, связанному с телевидением, работающему там (а Друзь тоже работает на ТВ, только на питерском), стоило так рисковать своей репутацией», — заявил Вассерман.
Телеведущий считает, что произошедшее могло быть «случайным недоразумением», когда Бер и Друзь из-за недопонимания заподозрили друг друга в намерении нечестно сыграть.
Ситуацию в интеллектуальном клубе также прокомментировал бывший игрок «Что? Где? Когда?» адвокат Илья Новиков. Он заявил, что один из участников конфликта обратился к нему за консультацией. При этом он отказался назвать его имя.
Новиков напомнил, что в 2016 году ему пришлось покинуть клуб из-за защиты интересов Надежды Савченко. По его словам, тогда ведущий ЧГК Борис Крюк как можно дольше «растягивал» ситуацию, чтобы оставить его в эфире.
«Но я понимаю, что в тех условиях, которые есть сейчас, гораздо важнее, чтобы эта передача сохранилась, чем то, чтобы там был я, поэтому ни к Борису, ни к Наталье Стеценко у меня никогда претензий не было», — сказал Илья Новиков.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Анатолий Вассерман , Наталья Стеценко , Надежда Савченко , Борис Крюк , Илья Новиков , Московский комсомолец
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