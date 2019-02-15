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Народная артистка СССР призвала украинцев изолировать себя от РФ 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева призвала граждан Украины изолировать себя от России.
В интервью изданию ZIK актриса объяснила «российскую агрессию» тем, что русские всегда считали украинцев «вымышленным народом с придуманным языком», «младшим братом» и «всегда очень снисходительно к нам относились».
При этом артистка отметила, что сама никогда не чувствовала этого отношения, потому что «не позволяла этого».
«Они считают, что Крым российский и Севастополь «русский город», — это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — заключила она.
Роговцева также рассказала, что однажды встречалась с президентом России Владимиром Путиным, который показался ей закрытым человеком, однако «борщ ел искренне и рюмку хлебнул нормально».
Ада Роговцева родилась в 1937 году в Черниговской области УССР (ныне Сумская область). Снималась в фильмах «Укрощение огня», «Вечный зов», «Овод», «Тарас Бульба», «Адмиралъ», «Счастье по рецепту» и др.
Комментарии74
Шоу-бизнес , Другое , Украина , Владимир Путин , Ада Роговцева , Тарас Бульба
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