Народная артистка СССР призвала украинцев изолировать себя от РФ

В интервью изданию ZIK актриса объяснила «российскую агрессию» тем, что русские всегда считали украинцев «вымышленным народом с придуманным языком», «младшим братом» и «всегда очень снисходительно к нам относились».

При этом артистка отметила, что сама никогда не чувствовала этого отношения, потому что «не позволяла этого».

«Они считают, что Крым российский и Севастополь «русский город», — это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить, видимо, надо изолировать себя от них», — заключила она.

Роговцева также рассказала, что однажды встречалась с президентом России Владимиром Путиным , который показался ей закрытым человеком, однако «борщ ел искренне и рюмку хлебнул нормально».