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Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
По ее словам, россиян приучили думать, что украинцы — "вымышленный народ" с "выдуманной речью".
"Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента", — сказала артистка.
Кроме того, Роговцева заявила, что россияне не один десяток лет считают Крым своим.
"Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", — отметила она.
Ада Роговцева знаменита ролями в фильмах "Вечный зов", "Расплата", "Адмиралъ" и "Тарас Бульба".
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