Первый канал запретил Друзю и Беру участвовать в своих программах

Александр Друзь и Илья Бер отстранены на неопределенный срок от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?». По словам представителя Первого канала, в организации считают неэтичным и недопустимым поведение обоих мужчин, «которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег».

Первый канал отстранил от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» магистра интеллектуальной игры Александра Друзя и главного редактора популярного телешоу Илью Бера.

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?» — рассказал «Газете.Ru» представитель Первого канала. — Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю.

В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?»

Менеджер Друзя Александра Григоренко прокомментировала сложившуюся ситуацию, назвав эту меру справедливой, но огорчительной для всех.

«Вне всех этих позиций стоит сам Друзь, который, безусловно, будет этим огорчен, потому что «Что? Где? Когда?» — это его жизнь, это очень важная часть жизни», — заявила Григоренко.

Генеральный директор телекомпании «Красный Квадрат» и создатель шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Кривицкий , в свою очередь, отметил, что Беру не следовало устраивать «следственные эксперименты» над Друзем, тем самым причиняя вред репутации передачи и телеканала.

«Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались. Исход игры с участием Александра Друзя аннулирован, выигрыш выплачен не будет, — заявил Кривицкий. — Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск «Миллионера».

По словам главы «Красного квадрата», он высоко ценит профессиональные качества Ильи Бера, но решение о его отстранении принято окончательно.

Генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» и почетный президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» Наталия Стеценко рассказала, что знаменитый интеллектуал Александр Друзь также был отстранен на неопределенный срок от участия в «ЧГК» в связи с инцидентом.

«Ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу, — сказала Стеценко. — Александра Друзя очень любят зрители нашей программы. Он играет с 1981 года 38 лет и никогда не был замечен ни в чем подобном! Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире».

Она выразила надежду, что в конечном итоге конфликт будет исчерпан, но в связи с тем, что тень брошена на репутацию всего интеллектуального клуба, магистра все же отстранят от участия в «Что? Где? Когда? на неопределенный срок.

В последний раз Друзя можно будет увидеть в ближайшем выпуске „Что? Где? Когда?“, который выйдет 17 февраля. Поскольку он был записан еще до громкого скандала, снимать его с эфира не будут..

»В это воскресенье в эфир выйдет выпуск с участием Александра Друзя, но это тот редчайший случай, когда программа пойдет не в прямом эфире; по техническим и организационным причинам выпуск был записан 31 января», — сообщили создатели шоу.

Резонансная история с участием звезды «ЧГК» была обнародована в начале этой недели, когда главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер уличил Друзя в попытке подкупа. Бер заявил, что 63-летний магистр хотел узнать вопросы викторины заранее и предложил телевизионщику долю от денежного выигрыша.

Сам Друзь поначалу не комментировал обвинения, но позже прервал молчание, подтвердив, что на опубликованной Бером компрометирующей аудиозаписи действительно звучит именно его голос.

«Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — заявил Александр.

По словам знаменитого интеллектуала, его удивила и восхитила наглостью Бера, однако он решил подождать и посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — отметил Друзь.

По словам знатока, перед поездкой на шоу он и другой магистр Виктор Сиднев договорились, что «ни за что не будут выигрывать», если им встретятся вопросы, «слитые» Бером. Между тем они собирались заявить о мошенничестве в конце съемок передачи. В процессе игры обнаружилось, что часть вопросов не совпадает.

«Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?», — заверил Александр.

В заключение он назвал свое желание «переиграть Бера» глупым и извинился за содеянное.