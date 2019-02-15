Бер рассказал, сожалеет ли о случившемся с Друзем

Главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что не сожалеет о том, что рассказал о попытке подкупа со стороны Александра Друзя несмотря на отстранение от работы.

«Нет, не жалею. Никаких поводов думать о том, что меня восстановят в должности после проверки, нет», — сказал Бер радиостанции «Говорит Москва».

На своей странице в Facebook Бер написал, что считает правильным решение Первого канала и холдинга «Красный квадрат» по его отстранению и не собирается ничего предпринимать для отмены этого решения.

Ранее стало известно, что Первый канал принял решение отстранить от работы главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера. Александр Друзь, в свою очередь, отстранен от участия в «Что? Где? Когда?».