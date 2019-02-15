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Актера Егора Мусиенко избили посохом Деда Мороза 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Mash
Актера Егора Мусиенко избили на улице в Москве посохом Деда Мороза, сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Мусиенко вышел из дома, чтобы выбросить мусор, в числе которого был и старый посох Деда Мороза.
Неподалеку от помойных баков отдыхала группа мужчин. Артист попросил их вести себя тише, однако замечание им не понравилось. Неизвестные повалили Мусиенко на землю и избили в том числе и посохом, который артист нес на свалку.
Подозреваемые в нападении на актера задержаны, на них заведено уголовное дело.
При этом подозреваемые выдвинули встречные обвинения в адрес Егора Мусиенко. Они утверждают, что именно актер стал зачинщиком драки, и требуют с него 500 тысяч рублей в качестве компенсации.
Егор Мусиенко известен широкому зрителю по роли детектива в популярном сериале «Ранетки». Он также снимался в картинах «Крылья», «Звезда», «Воронины», «Райские яблочки», «След» и др.
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Шоу-бизнес , Егор Мусиенко , Москва
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