Актера Егора Мусиенко избили посохом Деда Мороза

Инцидент произошел в сентябре 2018 года. Мусиенко вышел из дома, чтобы выбросить мусор, в числе которого был и старый посох Деда Мороза.

Неподалеку от помойных баков отдыхала группа мужчин. Артист попросил их вести себя тише, однако замечание им не понравилось. Неизвестные повалили Мусиенко на землю и избили в том числе и посохом, который артист нес на свалку.

Подозреваемые в нападении на актера задержаны, на них заведено уголовное дело.

При этом подозреваемые выдвинули встречные обвинения в адрес Егора Мусиенко. Они утверждают, что именно актер стал зачинщиком драки, и требуют с него 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

Егор Мусиенко известен широкому зрителю по роли детектива в популярном сериале «Ранетки». Он также снимался в картинах «Крылья», «Звезда», «Воронины», «Райские яблочки», «След» и др.