У Владимира Кузьмина пошатнулось здоровье

У 63-летнего российского музыканта Владимира Кузьмина пошатнулось здоровье, передает сайт kp.ru.

Кузьмин признался, что ежедневно проходит от восьми до десяти км и у него тяжелая гитара, поэтому у него появилась боль в позвоночнике.

"Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая", — добавил Кузьмин.

Он отметил, что уже купил облегченную гитару.