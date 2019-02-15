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У Владимира Кузьмина пошатнулось здоровье 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
У 63-летнего российского музыканта Владимира Кузьмина пошатнулось здоровье, передает сайт kp.ru.
Кузьмин признался, что ежедневно проходит от восьми до десяти км и у него тяжелая гитара, поэтому у него появилась боль в позвоночнике.
"Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая", — добавил Кузьмин.
Он отметил, что уже купил облегченную гитару.
Ранее сообщалось, что бывший любовник Аллы Пугачевой попал в наркоклинику.
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