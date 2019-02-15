Телекритик оценил отстранение Друзя и Бера

Телекритик Александр Мельман в беседе с НСН оценил отстранение редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съёмок в этих программах из-за взаимных обвинений в подкупе.

«Учитывая эту ситуацию, думаю, Александр Друзь больше никогда не появится в программе «Что? Где? Когда?», я так понимаю, что его исключили из знатоков, что ж, так бывает, причём в разных жизненных форматах», — заявил он.

Что касается Бера, то у него неоднозначная ситуация, поскольку, с одной стороны, он «правдоруб», а с другой — дал состояться «нечестности», что бросает тень на федеральный канал, считает Мельман.