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Галкин ушел от ответа после скандала на Первом канале 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Максима Галкина одолели журналисты. У телеведущего и юмориста пытаются выведать, правда ли на Первом канале бывают попытки подкупа.
Судя по всему, вопрос Галкина очень смутил. Звезда, которая много лет вела передачу "Кто хочет стать миллионером?", отметила, что ранее никогда не сталкивалась с подобными прецедентами. Максим уклончиво ушел от прямого ответа.
"Со мной такого не было, ничего не могу сказать по этому поводу", — сдержанно прокомментировал Максим.
Об этом сообщает издание iReactor.
Напомним, что на Первом канале разразился большой скандал. Из-за шумихи от работы отстранила звезду шоу "Что? Где? Когда?" Александра Друзя и редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера.
Во вторник, 12 февраля, Бер обвинил Друзя в попытке подкупа в обмен на ответы на вопросы, звучащие в программе. Он утверждал, что в конце прошлого года Александр попросил его заранее передать "шпаргалку", пообещав долю в выигрыше. Якобы по условиям договора предлагалась треть от приза в три миллиона рублей. Естественно, звезда "Что? Где? Когда?" эти слова опровергла. В ответ Друзь заявил, что Илья предлагал ему ответы в обмен на часть победного банка.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин
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