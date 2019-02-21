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Звезду «Империи» официально обвинили в инсценировке нападения 

Газета.Ru + ещё 20 2 часа назад
Полиция Чикаго предъявила обвинение американскому чернокожему актеру Джусси Смоллетту в инсценировке нападения на самого себя, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.
В CNN уточнили, что ложное обращение в полицию считается в США преступлением «4 класса». Максимальный срок лишения свободы за такие проступки составляет 3 года. Также за них предусмотрен штраф до $25 тыс.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Смоллетта подозревают в инсценировке нападения. Сам актер заявлял, что нападавшие выкрикивали «расистские и гомофобные» угрозы и распылили на него неизвестное химическое вещество.
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Шоу-бизнес , Видео , CNN , Reuters , Чикаго
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