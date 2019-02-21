Звезду «Империи» официально обвинили в инсценировке нападения

Полиция Чикаго предъявила обвинение американскому чернокожему актеру Джусси Смоллетту в инсценировке нападения на самого себя, сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

CNN уточнили, что ложное обращение в полицию считается в США преступлением «4 класса». Максимальный срок лишения свободы за такие проступки составляет 3 года. Также за них предусмотрен штраф до $25 тыс.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Смоллетта подозревают в инсценировке нападения. Сам актер заявлял, что нападавшие выкрикивали «расистские и гомофобные» угрозы и распылили на него неизвестное химическое вещество.