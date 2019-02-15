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Отец Децла ответил комментирующим его посты «мелким ничтожествам» 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: страница Александра Толмацкого в Facebook
Отец хип-хоп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий отреагировал на негативные комментарии, полученные после смерти сына. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 15 февраля.
Он назвал хейтеров мелкими ничтожествами, которые пишут гадости с фейковых аккаунтов в соцсетях. Кроме того, он пожелал им не задохнуться в собственной желчи.
«А, может, вы обладаете тайными знаниями о моей семье, которых нет у меня? Или вы экстрасенсы, читающие мои мысли? Запомните! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить», — написал музыкальный продюсер.
6 февраля он выложил пост, в котором попросил прощения у Децла и заявил, что гордится им. По словам Толмацкого, перед смертью они так и не поговорили, а все их попытки начать общение были «сплошным провалом». Многие негативно восприняли эту публикацию и раскритиковали продюсера за то, что тот при жизни сына не попытался наладить отношения.
Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Предварительной причиной смерти музыканта назвали сердечную патологию, хотя близкие утверждали, что он не жаловался на здоровье. Ему было 35 лет.
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