Мария Шукшина получила «весточку с того света»

Известной актрисе приснился создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв.

Известная актриса Мария Шукшина на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что ей пришла «весточка с того света». В своем посту вспомнила протоиерея Алексея. Он частенько скидывал актрисе духовную литературу. Она привела строчки старца Фаддея Витовницкого, который скончался в 2003 году.

«Тяжело жить с ближними, если мы пускаемся в мысленную войну с ними. Недостаточно только воздерживаться от открытой войны словами и делами. Не вступайте даже в мысленную войну с ними. От этого теряется мир в душе и любовь к ближним. Не нужно ближним противопоставляться, ни убеждать их».

Звезде также приснился автор программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв. Во сне, по признанию Шукшиной, они были вместе с журналистом на съемках передачи, и он нахваливал актрису.