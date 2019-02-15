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Мария Шукшина получила «весточку с того света» 

Teleprogramma.pro 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известной актрисе приснился создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв.
Известная актриса Мария Шукшина на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что ей пришла «весточка с того света». В своем посту вспомнила протоиерея Алексея. Он частенько скидывал актрисе духовную литературу. Она привела строчки старца Фаддея Витовницкого, который скончался в 2003 году.
«Тяжело жить с ближними, если мы пускаемся в мысленную войну с ними. Недостаточно только воздерживаться от открытой войны словами и делами. Не вступайте даже в мысленную войну с ними. От этого теряется мир в душе и любовь к ближним. Не нужно ближним противопоставляться, ни убеждать их».
Звезде также приснился автор программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв. Во сне, по признанию Шукшиной, они были вместе с журналистом на съемках передачи, и он нахваливал актрису.
«Я проснулась такая радостная, потому что все, кто работал с Сережей знают, как редко он это делал, как скуп был на похвалу… Значит, все делаю правильно, подумала я, и мощная поддержка и утешение приходит мне оттуда! А что может быть радостнее?! Слава Богу за всё! С праздником Сретения Господня! Храни вас Бог!» — заявила Мария Шукшина.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина
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