Водонаева стала жертвой заговора

Экс-звезда «Дома-2» считает, что ее жестко подставили в истории с Бородиной и Анохиной

Алена Водонаева , ставшая после реалити журналистом и писателем, в студии шоу «Нежный редактор» дала такое откровенное интервью, что ведущая Татьяна Мингалиева назвала этот эфир «самым грязным» за всю историю проекта. В частности, Водонаева ответила, как случился непримиримый конфликт между ней и ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной, с которой они считались подругами долгие годы, и откуда возникла ненависть другой бывшей подруги, экс-супруги Гуфа Айзы Анохиной к Алене.

«Ты предаешь всех, с кем дружишь! Ты лживая, озабоченная, повернутая на иллюзиях!» — характеризует теперь Водонаеву Анохина в своем «Инстаграме».

Напомним, что Бородина обвинила Водонаеву в том, что та продала новость о беременности Ксении известному информационному изданию. Алена высказала свою версию событий.

«Насчет беременности я вообще слышу первый раз и думаю, что надо быть очень замороченным человеком, чтобы решить, что информацию о твоей беременности можно продать и это кого-то интересует… Это что за куриный помет должен быть в голове?! Что за идиотизм?!» — возмутилась она. Настоящую причину конфликта Водонаева объяснила так: «В одно утро я проснулась и поняла, что меня очень жетско подставили. Мы дружили с Ксюшей, и у меня была еще одна подруга. Эта подруга накануне утром рассказала мне, что муж Бородиной очень жестко ей изменяет, наговорила мне всяких неприятных вещей про Ксюшу и про ее семью. А тут позвонила еще одна подруга и начала мне жаловаться на своего мужа. И я в разговоре просто говорю: "Ну что ты на него жалуешься, когда тут у Бородиной такие проблемы». Алена употребила этот аргумент просто как фигуру речи, не подумав о последствиях. Смысл ее поступка был уговорить собеседницу любить своего мужа и не верить красивой картинке других браков, где скрываются свои проблемы.

Водонаева рассказала, что текст передавался через мессенджер голосовыми сообщениями, которые впоследствии подвергли монтажу и передали Бородиной в ином виде. Дескать, Водонаева распространяет слухи об изменах отца детей Ксении.

«Признаю, что это было неправильно, и я виновата в том, что передала чужие слова другому человеку. Я и к Ксюше хорошо относилась, и Айзу я очень любила. Мне было с ними классно. И мне было настолько обидно, что я неделю проревела дома, когда случился этот заговор против меня, я не могла выйти из квартиры. Ксюша сама оказалась в этой истории разменной монетой, про нее говорила плохо Айза. Очень плохо, не буду даже говорить что. Айза меня в тот же день заблокировала, и я не слежу теперь за их жизнью», — пожаловалась Водонаева.