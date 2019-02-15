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Галкин отреагировал на отстранение Друзя и Бера 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress/ Wikipedia
Телеведущий Максим Галкин в беседе с Inforeactor прокомментировал отстранение редактора телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя от съёмок в этих программах из-за взаимных обвинений в подкупе.
«Со мной такого не было, ничего не могу сказать по этому поводу», — заявил Галкин.
Со своей стороны, один из участников «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов в беседе с Nation News сказал, что дело «очень тесное», и нужно дождаться окончания расследования.
«У меня очень личные отношения с этими людьми, и я не могу принять объективное решение. Я приму то, что примут фирма «Игра» и Первый канал», — подчеркнул он.
12 февраля Бер заявил, что Друзь предпринял попытку заранее узнать список вопросов выпуска «Кто хочет стать миллионером?», в котором принимал участие, и предложил Беру разделить деньги за победу в игре. Бер выложил запись и расшифровку разговора, предложив правлению Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя.
Позднее Друзь в ответ на обвинения в подкупе заявил, что сам Бер предложил ему сделку.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что между Друзём и Бером ранее возник личный конфликт.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Эрнст , Михаил Смирнов , Максим Галкин
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