«Мелкие ничтожества»: Отец Децла ответил хейтерам

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Отец Децла назвал мелкими ничтожествами тех, кто пишет гадости его детям и жене 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Александр Толмацкий заметил, что он всегда любил и будет любить своего сына.
Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий на своей страничке в социальной сети Instagram оставил гневный пост, который посвятил недоброжелателям. После смерти музыканта многие фанаты рэпера прокляли не только Толмацкого-старшего, но и его нынешнюю жену и детей. В их адрес поступают угрозы.
«Мелкие ничтожества пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены, постарайтесь не задохнуться в собственной желчи. Демагоги с пустыми профилями без лиц и публикаций, вам скучно? Или вы выполняете чей-то заказ? А может вы обладаете тайными знаниями о моей семье, которых нет у меня? Или вы экстрасенсы читающие мои мысли? Запомните! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить», — заявил Толмацкий.
«Все правильно. Читаю комменты и волосы дыбом встают! Кто вы такие, чтобы судить человека? Вы просто занялись травлей людей! Миллион семей разводятся, многие в контрах со своими детьми, так бывает! Ему и так тяжело и больно, зачем его вы добиваете! Кто вам дал такое право. Александр, не обращайте на них внимание, нормальные люди есть, и мы понимаем, какого вам сейчас! Сил вам пережить эту трагедию», «Александр Яковлевич, не обращайте внимания на людей с низким уровнем IQ, с них нечего взять… Берегите себя, семью, маму Кирилла и его семью! Душевных и физических сил вам!» «Умный мужчина бы оградил свою семью от этого, но и тут вы профан», — заметили в комментариях пользователи.
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