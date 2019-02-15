«Лицо перекосило»: муж Рынски угодил в больницу

«Инсульта нет, но неврология»: муж Божены Рынски угодил в больницу

Известная журналистка и блогер Божена Рынска на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что ее муж тележурналист и политолог Игорь Малашенко угодил в больницу.

По ее словам, бывшая супруга Игоря обвинила его в растрате денег. Речь идет о сумме в 60 тысяч долларов. Рынска заметила, что ее супруг тратил эти деньги, как раз на бывшую жену. Он оплачивал счета на адвокатов, отдавал 40 тысяч долларов за полгода за содержание дома в Испании , где живет Елена Пивоварова . Также ее супруг оплачивал лимузины, на которых ездила его бывшая жена.

«Также Игорь вынужден оплачивать образование дочери, Оксфорд, ее дом там, — дочь мадам не живет в общаге. Это ещё 40000 долларов. На 1000 долларов нашопил сыночек Володенька. Бывшей жене запрещали тратить с карты мужа, однако из-за того, что она знала номер карты, пропало ещё 10500 долларов. А налетала Елена со счета Игоря на 13474 доллара. И лимузинчики нам около 5000 долларов стоили. Она просто отправляла счета в лимо-сервис, а те знали карту Игоря», — заметила Рынска.

В итоге, как сказала Рынска, мужу стало плохо. Лицо перекосило. Он стал шамкать. Она заметила, что инсульта нет, но неврология налицо.