Ургант спародировал кутеж Дворковича и Ткачева

Ургант спародировал видео с поющим Дворковичем

На записи Ургант и его соведущие Александр Гудков Алла Михеева исполняют песню из того видео — «Ах, судьба моя, судьба». Все они в белых рубашках и с бокалами в руках.

«Ну что, за наше юмористическое лобби. Работаем», — кричит Ургант.

На оригинальном видео мужской голос предлагает участникам вечеринки выпить за «аграрное лобби».

Когда было снято видео и куда летели бывшие работники правительства, неизвестно.