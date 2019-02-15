Ургант спародировал кутеж Дворковича и Ткачева

На шоу «Вечерний Ургант» показали пародию на видео, в котором бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-представитель премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и их коллеги поют и выпивают на борту самолета. Ролик опубликован на YouTube-канале программы.
На записи Ургант и его соведущие Александр Гудков и Алла Михеева исполняют песню из того видео — «Ах, судьба моя, судьба». Все они в белых рубашках и с бокалами в руках.
«Ну что, за наше юмористическое лобби. Работаем», — кричит Ургант.
Помимо Дворковича и Тимаковой, в том видео появились экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев и бывшая руководитель протокола правительства Марина Ентальцева.
На оригинальном видео мужской голос предлагает участникам вечеринки выпить за «аграрное лобби».
Когда было снято видео и куда летели бывшие работники правительства, неизвестно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не увидел на видео ничего «зазорного». По его словам, главное во время таких неформальных встреч — не нарушать никаких правил.