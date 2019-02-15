Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наташа Королева в прозрачном наряде и Тарзан устроили пляски под песню «Зять» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Звезды отыграли концерт в Санкт-Петербурге.
«Безумная семейка» в составе Наташи Королевой и Тарзана отправилась гастролировать по стране со знаменитым шоу «Ягодка». Одними из первых концерт смогли увидеть жители Санкт-Петербурга.
На своей страничке в социальной сети Instagram Тарзан выложил забавную видеозапись с концерта в городе на Неве. На сцене пляшет в прозрачном наряде Наташа Королева, а рядом с ней супруг. Звезда исполняет свой хит 2018 года «Зять», где поется, как раз о Сергее Глушко. Надо отметить, что звезды выдут себя очень свободно на сцене. Например, Тарзан во время композиции успевает ударять по попкам девушкам из подтанцовки.
«Ничего хорошего. Уже нечего петь. Так и будет одно и тоже мусолить. Уже бы вышла голая на сцену», «Так давайте вас послушаем, а ещё лучше на голую посмотрим! Просим!» «Молодец Наташа, умничка Сергей. Чтобы так выглядеть, надо немало потрудиться. Обожаю вас», — заметили в комментариях пользователи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Илья Бер заявил, что знает ещё один эпизод обмана со стороны Друзя Алла Михеева извинилась перед жителями Бурятии после скандала с благовониями «Инсульта нет, но неврология»: муж Божены Рынски угодил в больницу
Комментарии2
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России
Политика
«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой
Криминал Происшествия
Соловьев устроил разборки с украинцем
Общество
Начало массовой драки в Москве попало на видео
Происшествия Криминал
Оттепель, но ненадолго: когда вернутся морозы
Погода Новости Москвы
Пока вы спали: Россия готовит адекватный ответ США
Общество
Скабеева захотела выдвинуться в президенты Украины
Общество Статьи
Названа вероятная страна следующего Майдана
В мире
Чемпион по дзюдо нанес травму Путину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение