Наташа Королева в прозрачном наряде и Тарзан устроили пляски под песню «Зять»

Звезды отыграли концерт в Санкт-Петербурге

На своей страничке в социальной сети Instagram Тарзан выложил забавную видеозапись с концерта в городе на Неве. На сцене пляшет в прозрачном наряде Наташа Королева, а рядом с ней супруг. Звезда исполняет свой хит 2018 года «Зять», где поется, как раз о Сергее Глушко . Надо отметить, что звезды выдут себя очень свободно на сцене. Например, Тарзан во время композиции успевает ударять по попкам девушкам из подтанцовки.

«Ничего хорошего. Уже нечего петь. Так и будет одно и тоже мусолить. Уже бы вышла голая на сцену», «Так давайте вас послушаем, а ещё лучше на голую посмотрим! Просим!» «Молодец Наташа, умничка Сергей. Чтобы так выглядеть, надо немало потрудиться. Обожаю вас», — заметили в комментариях пользователи.