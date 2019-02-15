Пугачеву взяли под защиту после безумной травли

В последнее время пользователи Сети все чаще стали критиковать внешность 69-летней Примадонны. В защиту Аллы Пугачевой выступила телеведущая Марина Ермошкина.

Недавно звезда побывала на дне рождении дочери певицы Жасмин. Фотографии с мероприятия быстро распространились по Сети. На снимках Алла Пугачева запечатлена в черной кофте и коротких шортах. Многим пользователям этот молодежный образ показался нелепым. Кроме того, они обратили внимание, что исполнительница предпочла прийти на мероприятие без макияжа.

"Баба-яга", — отметил один из пользователей.

Колумнистка Tatler осудила резкие высказывания комментаторов. Ермошкина уверена, что возмущенные пользователи "вряд ли что-то слышали о хорошем воспитании и уважении к старшим". "На самом деле, почитав перлы интернет-комментаторов на тему внешнего вида Аллы Борисовны Пугачевой на Дне Рождения дочки певицы Жасмин, мне стало просто смешно. Как, наверняка, и народной артистке Советского Союза", — поделилась эксперт в интервью корреспонденту "Дни.ру".

Телеведущая даже описала образ авторов гневных отзывов. По ее мнению, такие комментарии пишут несчастные женщины средних лет, которые устали от скучной работы и лишь мечтают об успешной жизни.

"Вот вы можете представить себе успешную, счастливую красотку, строчащую комментарий "А Пугачева-то на Бабу Ягу стала похожа!" И я тоже не могу. Хоть тема вымещения злости и недовольства жизнью на публичных людей уже набила оскомину, в данном случае она выражается особенно ярко", — уточнила Марина Ермошкина.

Женщин возмущает, что Алла Пугачева позволяет себе "быть яркой, ухоженной и похудевшей" в своем возрасте. Звезда ведет светскую жизнь, часто появляется на модных мероприятиях в откровенных нарядах, и в то же время успевает следить за домом и воспитывать детей.

"Артистка берет от жизни все, поэтому и глаза то горят! Ну естественно тетку это дико бесит и при любой возможности она старается найти новые морщины на счастливом лице Пугачевой", — заявила колумнистка Tatler.

Она напомнила, что Примадонна строила свое счастье долгие годы. Звезда всегда жила так, как она хочет, и никогда не беспокоилась о том, что о ней подумают окружающие.