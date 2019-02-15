Михаил Боярский вспомнил, как вместе с женой оказался в американском «обезьяннике»

По словам актера, организатор спектакля с его участием куда-то пропал и они с супругой остались без паспортов в чужой стране.

Известный актер и музыкант Михаил Боярский на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о своей любви к британской группе «The Beatles». По его словам, музыка ливерпульской четверки его привлекала куда больше, чем слова их песен. Он заметил, что в его школе была настоящая битломания. Все школьники накупили магнитофоны, стали друг у друга переписывать песни этой группы и создавать самодеятельные ансамбли.

А однажды в Америке благодаря группе «The Beatles» Боярский с женой избежали больших проблем.

«Организатор нашего спектакля куда-то пропал — забрал наши паспорта и не отвечал на звонки. Мы оказались одни в каком-то городке, брошенные на произвол судьбы. Я зашел в бар, набрал номер полиции и сказал: «Хэлп!» Помните такую песню? Через пять минут подъехала полицейская машина с сиреной, нас забрали, отвезли в отделение, определили в обезьянник, пока выясняли, кто мы и что», — заметил он.

«Чем же все закончилось? Очень хочется узнать продолжение этой истории», «Вот это да! Доброй ночи вам!» «Вот это история!» «Интересно стало бывать у вас на страничке, хорошо пишите, жду еще!» «Гитара у вас шикарная, Михаил Сергеевич», «Интересно, что же вы потом сделали с организатором ваших гастролей, который вас так подставил. Наверняка ему не поздоровилось», — заметили в комментариях пользователи.