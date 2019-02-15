Ефремова вслед за Дудем гонят из страны из-за перемывания костей Путину

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал "Дни.ру" резонансное интервью музыканта Александра Маршала Юрию Дудю. Он пристыдил недовольных властью российских знаменитостей.

Эксперт согласился с Маршалом в том смысле, что недовольные властью и страной известные личности могут уехать из России , если им здесь не по душе.

"Наконец-то Юрий Дудь получил внятный ответ на свои любимые вопросы про Владимира Путина. Какие же они все недовольные. Панин два года уже уезжает, но все никак не уедет, конечно, ведь Россия-матушка кормит", — высказался Манукян.

При этом он назвал и других нелояльно настроенных к власти звезд. В их числе — и известный актер, режиссер и телеведущий.

"Михаил Ефремов тоже недоволен страной, но зарабатывает постоянно именно в ней", — отметил эксперт.

"Даже Серебряков несмотря на то, что уехал из страны, зарабатывает все равно в России. Все купаются в деньгах, но поругивают власть "для порядку", — констатировал Вадим Манукян.

Высказался он и о самом Юрие Дуде.

По словам эксперта, журналист не скрывает, что является довольно состоятельным человеком.