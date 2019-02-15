Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Преснякова не пригласили на концерт Пугачевой 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Певец Владимир Пресняков рассказал, что Алла Пугачева пока не пригласила его на свой юбилейный концерт. Об этом сообщают «Дни.ру».
Пресняков, бывший муж Кристины Орбакайте и отец внука Пугачевой, заявил, что купит билет, если не получит приглашения.
Юбилейный концерт Пугачевой состоится 17 апреля, через несколько дней после 70-летия артистки.
Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. СМИ писали, что билеты на концерт Пугачевой, появившиеся в кассе Кремлевского дворца, были раскуплены за один день.
«СтарХит» писал, что перекупщики продавали билеты на концерт Пугачевой за 375 тысяч рублей. Такую сумму они просили за билеты в первом ряду партера (не в центре). Официально их можно было купить за сто тысяч рублей. Самый дешевый билет у официальных продавцов стоил три тысячи рублей.
По данным «Дней.ру», сейчас перекупщики предлагают за 270 тысяч рублей шестой ряд партера и место на балконе за 60 тысяч рублей.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков , Алла Пугачева , StarHit
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Тимошенко обвинили в незаконном обогащении
Украина В мире
«Мелкие ничтожества»: Отец Децла ответил хейтерам
Шоу-бизнес
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России
Политика
Лукашенко отменил визит в Мюнхен из-за Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение