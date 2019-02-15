Преснякова не пригласили на концерт Пугачевой

Пресняков, бывший муж Кристины Орбакайте и отец внука Пугачевой, заявил, что купит билет, если не получит приглашения.

Юбилейный концерт Пугачевой состоится 17 апреля, через несколько дней после 70-летия артистки.

Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. СМИ писали, что билеты на концерт Пугачевой, появившиеся в кассе Кремлевского дворца, были раскуплены за один день.

«СтарХит» писал , что перекупщики продавали билеты на концерт Пугачевой за 375 тысяч рублей. Такую сумму они просили за билеты в первом ряду партера (не в центре). Официально их можно было купить за сто тысяч рублей. Самый дешевый билет у официальных продавцов стоил три тысячи рублей.

По данным «Дней.ру», сейчас перекупщики предлагают за 270 тысяч рублей шестой ряд партера и место на балконе за 60 тысяч рублей.