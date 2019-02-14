«Таким образом развлекаюсь»: Самбурская о романах с мужьями Бородиной и Бузовой

Настасья Самбурская стала гостьей шоу "А поговорить!", которое опубликовано на YouTube. В ходе беседы зашла речь о соцсетях артистки, которые стали не только отличным подспорьем для ее популярности, но и источником проблем.

Артистка рассказала, что в личном Instagram часто провоцирует поклонников, и это, можно сказать, стало ее визитной карточкой. Однако иногда ее "шутки" вызывают слишком бурную реакцию.

Как-то звезда опубликовала двусмысленное фото. На снимке она запечатлена сидящей в уличном кафе, а рядом на столике лежит мобильный телефон с логотипом супруга Ксении Бородиной — Курбана Омарова . По словам артистки, это была всего лишь шутка, которую даже не она придумала. Меж тем, в Сети тут же появились слухи о том, что Самбурская закрутила роман с мужем ведущей "Дома-2".

"Мне казалось это весело. Он реально приезжал в Испанию, видимо, приехал туда Ксюшу позлить. Это был реально его телефон. Он хотел позлить супругу ненаглядную. Вот и позлил. Он как-бы засунул телефон в кадр, а все знают его логотип", — улыбнулась Настасья.

Звезда отметила, что на обвинения в вой адрес тогда смотрела сквозь пальцы.

"Я-то знаю, что у меня с ним ничего не было. Я знаю, что это шутка. А люди… У них там "Дом-2" начался сразу: "А, увела мужа, он, наверное, из-за нее". Люди сами версии расписывали", — отметила она.

По словам Самбурской, похожая история была у нее с футболистом Дмитрием Тарасовым. Когда спортсмен разводился с певицей Ольгой Бузовой, в Интернете только об этом и говорили, поэтому артистка решила "примазаться" к скандалу. В соцсетях Настасья намекнула на свою интрижку со звездой футбола.