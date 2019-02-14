Максим Виторган пошутил о нетрадиционной ориентации в соцсети

Актер Максим Виторган признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Виторган совершил шуточный каминг-аут в комментариях к фотографиям в Instagram своего коллеги Павла Деревянко , на которых он предстал с обнаженным торсом.

«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!» — написал Виторган.

Напомним, что Максим Виторган женат на телеведущей Ксении Собчак

21 января СМИ сообщили, что из-за супруги у актера произошел конфликт с режиссером Константином Богомоловым

Виторган пришел в кафе, где находились Собчак и Богомолов, вызвал оппонента на улицу и разбил ему нос.