Актер Максим Виторган признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Виторган совершил шуточный каминг-аут в комментариях к фотографиям в Instagram своего коллеги Павла Деревянко, на которых он предстал с обнаженным торсом.
«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!» — написал Виторган.
Напомним, что Максим Виторган женат на телеведущей Ксении Собчак.
21 января СМИ сообщили, что из-за супруги у актера произошел конфликт с режиссером Константином Богомоловым.
Виторган пришел в кафе, где находились Собчак и Богомолов, вызвал оппонента на улицу и разбил ему нос.