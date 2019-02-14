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Максим Виторган пошутил о нетрадиционной ориентации в соцсети 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актер Максим Виторган признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Виторган совершил шуточный каминг-аут в комментариях к фотографиям в Instagram своего коллеги Павла Деревянко, на которых он предстал с обнаженным торсом.
«Паш, я сдаюсь! Все, я гей!» — написал Виторган.
Напомним, что Максим Виторган женат на телеведущей Ксении Собчак.
21 января СМИ сообщили, что из-за супруги у актера произошел конфликт с режиссером Константином Богомоловым.
Виторган пришел в кафе, где находились Собчак и Богомолов, вызвал оппонента на улицу и разбил ему нос.
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Павел Деревянко , Ксения Собчак
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