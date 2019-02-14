«Я гей»: доведенный изменами Собчак Виторган сделал заявление

Максим Виторган сделал сенсационное заявление. Переживающий не лучшие времена в отношениях с женой актер неожиданно для всех признался в нетрадиционной ориентации.

Каминг-аут Виторган сделал в комментариях к фотографии Павла Деревянко . Коллега по актерскому цеху выложил в инстаграме фото без одежды, чем восхитил своих подписчиков.

"Зачем же с утра такие фото?! Женщинам ещё работать как то придётся весь день!" — пишет anastasiya_zazulya (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. редакции).

"Вот и подарок женщинам на день любви", — восхитилась aleksandrarussina.

Однако подкачанный торс Деревянко пришелся по вкусу не только женщинам. Неожиданно в комментарии ворвался Максим Виторган.

"Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" — заявил он.

Вероятно, актер написал это в шутку, однако из-за отсутствия смайлов многие комментаторы восприняли такое заявление всерьез.

"Поэтому к Богомолову приставали? Трогали за лицо!" — с сарказмом предположил aleksei_t75.

"Как бы не новость… Павлик-то причем", — заметил ramsay.bolt.