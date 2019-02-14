Максим Виторган сделал сенсационное заявление. Переживающий не лучшие времена в отношениях с женой актер неожиданно для всех признался в нетрадиционной ориентации.
Каминг-аут Виторган сделал в комментариях к фотографии Павла Деревянко. Коллега по актерскому цеху выложил в инстаграме фото без одежды, чем восхитил своих подписчиков.
"Зачем же с утра такие фото?! Женщинам ещё работать как то придётся весь день!" — пишет anastasiya_zazulya (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. редакции).
"Вот и подарок женщинам на день любви", — восхитилась aleksandrarussina.
Однако подкачанный торс Деревянко пришелся по вкусу не только женщинам. Неожиданно в комментарии ворвался Максим Виторган.
"Паш, я сдаюсь! Все, я гей!" — заявил он.
Вероятно, актер написал это в шутку, однако из-за отсутствия смайлов многие комментаторы восприняли такое заявление всерьез.
"Поэтому к Богомолову приставали? Трогали за лицо!" — с сарказмом предположил aleksei_t75.
"Как бы не новость… Павлик-то причем", — заметил ramsay.bolt.
Отношения Максима Виторгана и Ксении Собчак уже второй месяц не дают покоя россиянам. В январе в России вовсю обсуждалась драка между актером и режиссером Константином Богомоловым. После этого режиссер заявил о том, что у него сломан нос и травмирован череп. Позднее в СМИ появилась информация о том, что у Собчак роман с Богомоловым. Комментируя слухи, она подчеркнула, что женщина имеет право "работать тем, кем она хочет, спать и жить с тем, с кем она хочет".